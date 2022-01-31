РИАМО - 31 янв. Московские подростки в возрасте от 12 до 17 лет теперь могут привиться от коронавируса. Вакцинация проходит в 13 центрах на базе городских детских поликлиник, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Вакцинация стартовала в понедельник. Процедура осуществляется бесплатно. Чтобы сделать прививку нужно записаться на нее по телефону или онлайн: на порталах mos.ru, emias.info, с помощью мобильных приложений «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».

В Москве подростков прививают отечественной вакциной «Спутник М». Препарат уже показал свою эффективность и безопасность. На процедуру с собой нужно взять свидетельство о рождении или паспорт, а также полис ОМС и СНИЛС.

В последнее время в столице отмечен новый всплеск заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма. Среди заболевших и госпитализированных есть дети, поэтому врачи рекомендуют прививаться.

Прививку можно поставить в следующих медучреждениях: детская городская поликлиника № 32 (улица Фадеева, дом 8), детская городская поликлиника № 10, филиал №3 (улица Новаторов, дом 7), детская городская поликлиника № 132 (Новоорловская улица, дом 2, корпус 1), детская городская поликлиника № 94 (Вишневая улица, дом 20, корпус 2),

детская городская поликлиника № 105 (Зеленоград, корпус 805, стр.1)

Также вакцинацию подростков проводят: Троицкая городская больница (детская поликлиника) (Троицк, Октябрьский проспект, дом 5), детская городская поликлиника № 39 (проезд Березовой Рощи, дом 2), детская городская поликлиника № 122 (улица Первомайская, дом 113), детская городская поликлиника № 7 (улица Молдагуловой, дом 5а), детская городская поликлиника № 150 (Братиславская улица, дом 1), детская городская поликлиника № 99, филиал № 4 (улица Академика Комарова, дом 1г) и детская городская поликлиника № 145 (улица Борисовские Пруды, дом 10, корпус 3).