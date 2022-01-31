РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. С 24 по 30 января в городском округе Люберцы выписали одно постановление на 70 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Сотрудниками административно-технической комиссии по городскому округу Люберцы вынесено пять постановлений на общую сумму 25 тыс. рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора, одно постановление на сумму 70 тыс. рублей за ненадлежащее состояние и содержание территорий», - сказала Чиркова.

Она уточнила, что за неделю также выписано два постановления на сумму 1 тыс. рублей за незаконный сброс мусора.