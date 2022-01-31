РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. С 24 по 30 января с дворовых территорий городского округа Люберцы вывезли порядка 780 кубометров снега, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«Всего было привлечено 126 единиц спецтехники, 1315 сотрудников. Собрано и вывезено порядка 780 кубометров снега», - сказала Чиркова.

Работы выполнены в рамках планового содержания территорий.