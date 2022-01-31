РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи пропал 31-летний Данир Байрхаев, его разыскивают с 24 декабря прошлого года, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 31-летний Данир Юрьевич Байрхаев, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 24 декабря 2021 года его местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Рост мужчины составляет 185 см, он худощавого телосложения. Волосы черные и карие глаза. Во что он был одет в день пропажи, неизвестно.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.