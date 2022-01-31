РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 31 янв. В Водоканале Щелкова с 31 января прием абонентов осуществляется по предварительной записи в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Щелковского Межрайонного водоканала.

Запись осуществляется по телефону: 8 (496) 566-94-62, частный сектор – доб. 3, МКД – доб. 4, юр. лица – доб. 5

Кроме того, для жителей работает «Интернет-приемная», а обращения принимаются по электронной почте: info@mr-vk.ru.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>