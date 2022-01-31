РИАМО - 31 янв. В ближайший месяц образовательный центр Фонда международного медицинского кластера запустит инновационные курсы для медиков столицы. Первые программы будут ориентированы на работников в области УЗ-диагностики, молекулярной онкологии и рассеянного склероза, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Онлайн-вебинары российских и международных экспертов для врачей УЗИ будут организованны в рамках школы УЗ-диагностики. Тематикой вебинаров будет эхокардиография для начинающих и совершенствующихся. Вебинары начнут выходить с февраля (раз в месяц).

В программе Центра компетенций рассеянного склероза предусмотрено 4 модуля. Курс запустят с марта, каждый модуль которой рассчитан на 16 академических часов. Занятия курса «Молекулярная онкология» стартуют с 14 февраля.

Все вебинары столичные медработники смогут посмотреть бесплатно. После прохождения курса они смогут получить удостоверение о повышении квалификации.​