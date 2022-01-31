РИАМО - 31 янв. В Западном округе столицы приступили к комплексному ремонту уникального жилого дома 1916 года постройки в поселке Рублево, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Дом на улице Василия Ботылева является частью поселка, построенного для сотрудников Рублевской насосной станции.

Здание возвели по индивидуальному проекту в неорусском стиле. Оно имеет сложную форму, по периметру строения расположен венчающий карниз. Окна дома украшены замковым камнем.

В настоящее время специалисты заменили в здании инженерные коммуникации, в том числе системы теплоснабжения и водоотведения. Также полностью заменены входные группы и тамбурные двери. В подъездах планируется обновить штукатурный и красочный слои.

Кроме того, рабочие отремонтируют исторические подоконники, заменят напольную плитку и окна. С приходом теплой погоды начнутся фасадные работы.