РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. Жители городского округа Люберцы более 680 раз обращались по вопросам благоустройства в «Инцидент», «Добродел» и ЕДС за минувшую неделю, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

С 24 по 30 января через систему «Инцидент» поступило 49 обращений. Основная доля вопросов касалась очистки территорий от снега и наледи АО «ЛГЖТ». По системе «Добродел» за минувшую неделю поступило 205 обращений. Основная доля у управляющих организаций АО «ЛГЖТ», «ПИК-Комфорт» и «Самолет-Сервис» по очистке территорий от снега и наледи.

«Управлением благоустройства данная категория обращений взята на особый контроль, продолжаются выездные проверки территорий», - сказала Чиркова.

В системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры УК АО «ЛГЖТ» из 371 поступивших заданий с 28 по 31 января отработала 19.

С 21 по 27 января в систему Единую диспетчерскую службу горокруга поступило 429 обращений по теме благоустройства.