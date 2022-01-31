РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Сотрудники ГИБДД Подольска с 31 января по 6 февраля будут проводить в округе профилактическое мероприятие «Встречная полоса», сообщает группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Мероприятие направлено на усиление профилактической работы по снижению количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов нарушений правил дорожного движения Российской Федерации, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения.

Выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления влечет наложением административного штрафа в размере 5 тыс. рублей или лишением права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.