РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. Школы в ЖК «Измайловский лес» на 1 775 мест и в ЖК «Новоград Павлино» на 1 600 мест введут в эксплуатацию в марте-апреле нынешнего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В микрорайонах Ольгино, Саввино, в ЖК «Новоград Павлино» и «Измайловский лес», а также на Леоновском шоссе и на улице Трубецкой в Балашихе в 2022-2023 годах планируют ввести в эксплуатацию 6 школ. Об этом рассказал замглавы администрации округа Кирилл Тимашков во время эфира на телеканале «Балашиха 360».

По его словам, одними из первых введут в эксплуатацию самые большие по размерам учреждения – школы в ЖК «Измайловский лес» на 1 775 мест и в ЖК «Новоград Павлино» на 1600 мест. Срок сдачи – март- апрель 2022 года. 1 сентября образовательные учреждения примут школьников.

В декабре также введут в эксплуатацию школу на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино. Объект строят при совместном финансировании Балашихи и правительства Московской области.

В планах администрации муниципалитета заключить в I квартале 2022 года контракт на строительство школы на 1,5 тыс. мест на улице Трубецкой. Так, ее должны ввести в эксплуатацию в 2023 году.

В ближайшие годы в новые учреждения смогут пойти и дошкольники. 8 детских садов введут в эксплуатацию в Балашихе в 2022-2023 годах. Из них два учреждения возводят за бюджетные средства: на улице Заречной на 125 мест и на улице Твардовского на 80 мест. Их планируют ввести в эксплуатацию во II квартале этого года.

Еще 2 детских сада – 250 и 220 мест Главстрой построит в микрорайонах Саввино и Центр-2. Их планируют ввести в эксплуатацию в этом году.

Тимашков рассказал и о реконструкции стадиона «Труд».

«Согласно контракту, на месте устаревшего объекта построят современный ФОК площадью 2500 кв. м и подогреваемое футбольное поле. Реконструкция коснется всей территории стадиона. Подготовительные работы планируют завершить к декабрю 2022 года, а в I квартале 2023 года планируют открыть объект для посещения жителями», - отметил Тимашков.

Строительство современных котельных также ведется в Балашихе. В микрорайоне Северный стремительными темпами ведут возведение объекта, который обеспечит теплом 3800 жителей, объекты социальной инфраструктуры, ДК и военную часть. Котельная с модернизированным оборудованием будет запущена по планам в I квартале 2023 года.