РИАМО - 31 янв. Почти 4 тыс. рабочих задействовали в ежедневных работах по дезинфекции вагонов в столичном метрополитене, сообщил заммэра Москвы, руководитель городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Мы максимально качественно продолжаем убирать весь подвижной состав, в первую очередь это вагоны метро. Почти 4 тыс. человек за ночь у нас обрабатывают поезда метрополитена и инфраструктуру», - сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что в течение дня в московской подземке постоянно обрабатывают кнопки, эскалаторные ленты и другие поверхности.

«Мы здесь сильно отличаемся от других метрополитенов мира, где дезинфекция происходит один раз в ночное время. Мы изменили регламент и проводим обработку несколько раз в день», - отметил Ликсутов.

По его словам, дезинфекцией наземного общественного транспорта и электричек занимаются еще порядка 4 тыс. человек.

Ранее из-за новой волны пандемии коронавирусной инфекции в московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима.