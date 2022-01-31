РИАМО - 31 янв. В России планируют ввести запрет на уничтожение конфискованных и санкционных продуктов питания. Конфискованная пища будет проходить экспертизу и в случае пригодности направляться на государственные и муниципальные нужды. Соответствующий законопроект в ближайшее время внесут в Госдуму, пишет газета «Известия».

По данным источника издания, законопроект подразумевает изменение закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Документ дополнят новой статьей - «О запрете уничтожения и захоронения пищевых продуктов, пригодных для употребления».

«Пригодные для употребления пищевые продукты, конфискованные или изъятые из обращения, уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно. Это вызывает серьезное социальное напряжение среди россиян, особенно в условиях снижения доходов и резкого роста цен на продукты питания», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении газеты.

Согласно планируемым изменениям, после проведения экспертизы пригодные пищевые продукты будут направляться на государственные и муниципальные нужды.

По словам автора законопроекта, главы комитета Госдумы по труду, зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, уничтожаться не будут как санкционные, так и конфискованные продукты. В оборот будут вводить продукцию, изъятую в том числе у браконьеров и в нелегальных животноводческих хозяйствах.

Главным критерием допустимости ввода продукции в оборот станет ее безопасность, проверять которую в зависимости от категории товаров смогут Роспотребнадзор и Россельхознадзор.

Несколько лет назад подобная инициатива уже выдвигалась в России Роспотребнадзором. В числе главных аргументов за введение называлась борьба с утилизацией отходов.

Предыдущее предложение запрета на уничтожение конфискованных продуктов не поддержал Минсельхоз. Тогда в ведомстве заявили, что импортная продукция, как правило, ввозится в Россию в сопровождении поддельных документов либо при их отсутствии, поэтому ее употребление в пищу может угрожать жизни и здоровью граждан.

В 2021 году запрет на уничтожение продуктов питания, в том числе непригодных, поддержали в Минпромторге. Тогда с инициативой выступил депутат Госдумы Владимир Бурматов, он предложил отдавать такие продукты на корм животным, перерабатывать в удобрения или биогаз. Однако законопроект не был принят.