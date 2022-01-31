РИАМО - 31 янв. В столице из-за роста числа госпитализаций детей с коронавирусом увеличилось количество коек в детских стационарах. С 1 февраля заболевших детей будут принимать в корпусе больницы имени Г.Н. Сперанского, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель столичного оперштаба по ситуации с Covid-19 Анастасия Ракова.

«Здесь есть все необходимое, чтобы пациенты получили качественное лечение и смогли восстановить свое здоровье. Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с Covid-19 составит почти 1,3 тыс. коек», - рассказала Ракова.

В корпусе ДГКБ №9 имени Г.Н. Сперанского подготовлены палаты и боксы, разделены «чистые» и «красные» зоны, подготовлены шлюзы, препятствующие распространению инфекции и специальные помещения для медработников.

В учреждении есть все необходимое для лечения оборудование - прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ, инфузионные насосы, аппараты заместительной почечной терапии, наркозно-дыхательные аппараты, эндоскопическая стойка и операционный стол, аппараты для проведения высокопоточной оксигенации и др. А также все необходимое для диагностики – томограф, УЗИ, ЭКГ, рентген и лаборатория.

Ракова добавила, что еще два федеральных стационара также готовятся принимать юных пациентов. В ближайшее время детские стационары заработают в Российской детской клинической больнице и НМИЦ здоровья детей.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>