РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. В нынешнем году в многоквартирных домах городского округа Люберцы запланирована замена 37 лифтов в рамках капитального ремонта лифтового оборудования, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 10 обращений. Основная масса по городу Люберцы – 8 обращений и Малаховка – 2 обращения», - сказал Караваев.

Работы проводятся в домах №№18 и 20 на улице Митрофанова и в доме №13 на Южной улице.