РИАМО - 31 янв. В поселении Первомайское в Троицком административном округе предоставят участки для завершения возведения 8 недостроенных частных жилых домов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр столицы Сергей Собянин.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на рассматриваемой территории расположены восемь недостроенных индивидуальных жилых домов в разной степени готовности общей площадью 2 826 кв. метров.

«Комиссия приняла решение предоставить в аренду на 3 года девять земельных участков площадью 2,3 га, на которых расположены эти дома. Это позволит завершить реализацию проекта», – рассказала Пятова.

Отмечается, что с 1 марта 2022 года сфера надзора Москомстройинвеста пополнится проектами малоэтажных жилых комплексов (например, коттеджных поселков). Это позволит на ранней стадии выявить риски для дольщиков.

Изменения в законодательстве коснутся проектов ИЖС, которые реализуются застройщиками комплексно согласно договорам долевого участия. Застройщик берет на себя обязательства не только построить малоэтажные дома, но и обеспечить их необходимыми коммуникациями, подъездными дорогами, благоустроить территорию и прочее.

Дома, которые строятся гражданами в частном порядке, не попадают под новые правила. Что касается поселков блокированной застройки (поселков таунхаусов), их застройщики были обязаны соблюдать требования федерального закона №214-ФЗ еще до вступления в силу федерального закона №476-ФЗ, согласно которому застройщики проектов ИЖС обязаны раскрывать информацию в ЕИСЖС.