РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. В Подольске разыскивают очевидцев ДТП с припаркованными машинами на бульваре 65-летия Победы, после столкновения виновник скрылся с места происшествия, сообщил владелец пострадавшего автомобиля.

ДТП произошло в ночь на 30 января у дома №16 на бульваре 65-летия Победы.

«Пострадали 3 машины. Виновник был на автомобиле BMW. Он скрылся. Прошу всех, кто видел данный инцидент и рассмотрел номер машины, сообщить об этом», - сказал владелец.

Всех, кто владеет информацией, просят сообщить Андрею Крашу (https://vk.com/krashandrey) в соцсети «ВКонтакте».