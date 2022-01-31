РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. С 24 по 28 января жители Люберец 10 раз обратились в соцсети администрации, эксплуатирующую организацию «СК Энергострой», через системы «Добродел» и «Инцидент» по теме уличного освещения в округе, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 10 обращений. Основная масса по городу Люберцы – 8 обращений и Малаховка – 2 обращения», - сказал Караваев.

По вопросам уличного освещения жителям рекомендуют обращаться в социальные сети и по прямым телефонам администрации, а также звонить на телефон «СК Энергострой»: 8 (915) 479-84-47.