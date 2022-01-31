РИАМО (БАЛАШИХА) - 31 янв. По поручению главы Балашихи Сергея Юрова состоялся «Снежный субботник», на помощь дорожным и коммунальным службам к уборке снега подключились сотрудники промышленности и торговли, управлений администрации округа, управляющих компаний, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Из-за сильных снегопадов жилищно-коммунальные и дорожные службы Балашихи работают в усиленном режиме, но очистить одновременно все улицы и дворы такого большого округа вовремя затруднительно. Поэтому было решено выйти на субботник, который прошел в Балашихе впервые.

Работники промышленности и торговли, представители управлений администрации Балашихи, сотрудники управляющих компаний очищали от снега и наледи парковочные карманы, тротуары, дворы и парки.