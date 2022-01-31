РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. В Единую диспетчерскую службу жилищно-коммунального хозяйства Люберец с 24 по 30 января поступило более 4,7 тыс. обращений от жителей округа, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Владимир Караваев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

«За прошедший период поступило 4 766 обращений. Основная масса обращений – это обслуживание многоквартирных домов, а также начисления МособлЕИРЦ. По всем этим заявкам были даны разъяснения», – сказал Караваев.

Через систему «Инцидент» больше всего обращались по работе управляющей компании АО «ЛГЖТ» по теме наледи на кровлях и сосулек. Также поступили вопросы об обслуживании многоквартирных домов компанией «МУЖЭП».

«Незначительное количество поступило по «Самолет-Сервис», касаемо замены входных дверей в подъезды», - добавил Караваев.

По системе «Добродел» основная масса вопросов связана с работой УК АО «ЛГЖТ» - по теме начислений за ЕИРЦ. Также по теме МКД поступили обращения по работе «Наш дом». Двери входных групп заказаны. Данный вопрос стоит на контроле.

«Масса обращений поступило по УК «ПИК-Комфорт» - 8 обращений, касаемо работы лифтового оборудования», - подчеркнул Караваев.

Также вопросы возникли по входным дверям в подъезды домов, обслуживаемых компанией «Самолет-Сервис».