РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 янв. Трое подольских спортсменов получили бронзу на турнире по кекусинкай карате «Moscow Open», сообщается в группе «Климовская Федерация Кекусинкай Каратэ» в соцсети «ВКонтакте».

В Московском центре боевых искусств 30 января завершился Всероссийский турнир по кекусинкай карате «Moscow Open». Соревнования собрали более 600 участников с различных регионов России. Подольские спортсмены из Климовской Федерации кекусинкай привезли домой бронзу.

Так, Григорий Тымченко получил третье место в категории «14-15 лет абсолютка», Сергей Витютин получил бронзу в категории «12-13 лет до 45 кг», а Тамара Таляр - бронзу в категории «10-11 лет до 55 кг».