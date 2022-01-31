РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 янв. С 24 по 30 января на территории городского округа Люберцы произошло два пожара, сообщил начальник ФГКУ «16 отряд Федеральной противопожарной службы по Московской области» Максим Катаев в понедельник на еженедельном оперативном совещании.

Так, 27 января в 18:10 на участке дома №6 квартала 5 в деревне Кирилловка по всей площади обгорела баня, а также часть дома на площади 30 кв. м. Пострадавших нет.

«И 28 января в 12:06 в Люберцах по адресу: Октябрьский проспект, у дома №123/5 на стоянке обгорел автомобиль ВАЗ по всей площади. Внутри автомобиля находился человек. К сожалению, мужчина погиб. Личность и причина смерти устанавливаются», - сказал Катаев.

Также он обратил внимание на чистку дворовых территорий малоэтажных застроек.

«Зачастую там и так узкие улочки, а с учетом того, что у нас обильные снегопады, дороги практически не чищены, особенно в СНТ. Обратил внимание, что в Кирилловке пожарные машины застревают, подъехать к месту пожара практически невозможно. Прошу обратить на это внимание», - добавил Катаев.

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