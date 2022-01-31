РИАМО - 31 янв. В мкр. Восточный городского округа Истра появится новая трехэтажная школа на 825 ребят. Это одно из 25 учебных заведений, где в фундамент летом 2021 года были заложены «капсулы времени», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Ход строительных работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он рассказал, что в начале 2023 года дети смогут начать обучение в новой современной школе.

«Регион развивается. Важно иметь не только форму: госпиталь, школу и детский сад, но и содержание. Для этого нужно привлекать способных, талантливых учителей и не отпускать тех, кто себя реализовал. Мы должны постоянно быть в диалоге со специалистами разных профессий, которые обеспечивают качество жизни», - отметил Воробьев.

По его словам, в регионе в текущем году планируется открыть 20 школ, каждая из которых имеет огромное значение.

«Все дети хотят учиться в современных школах с необходимым оборудованием. Запрос очень большой, мы его видим и стараемся с этим справляться», - добавил губернатор.

Эту школу планировали построить еще в 2019 году, но из-за банкротства застройщик не выполнил взятые на себя соцобязательства. Здание нового образовательного учреждения строится по единому стандарту, который свыше 2 лет назад ввели в Московской области. Он предусматривает оптимальные сроки и качество проектирования, благоустройства, интерьеров школ.

В школе, которая расположится в мкр. Восточный, будут созданы отдельные блоки для младших, средних и старших классов, что позволит регулировать потоки учеников. В группах продленного дня будут спальни и игровые.

Кроме того, в новой школе сделают 2 спортзала, актовый зал, столовую, библиотеку с IT-зоной, медицинский пункт. Перед главным входом разместится площадка, предназначенная для общешкольных мероприятий, а также стоянка для школьного автобуса. Еще планируют сделать спортивную и игровую зоны с территорией для командных видов спорта, места для отдыха учеников.

На сегодняшний день в городском округе Истра свыше 1,1 тыс. школьников учатся во вторую смену. Новая школа поможет решить данную проблему для многих ребят. После открытия новой школы ребятам, живущим в мкр. Восточный, не придется ездить в переполненные школы №2 и им. А.П. Чехова и лицей в Истре.