РИАМО - 31 янв. В первую очередь кошки — территориальные животные, если их не стерилизовать, а также не следить за здоровьем, то могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с другими животными. Чтобы кошка привыкла к другому питомцу, нужно обеспечить для нее собственную комфортную территорию, сообщила РИАМО руководитель PR-отдела приюта «Муркоша» Янна Серкова.

«Мы не рекомендуем брать кошек в семьи, где есть попугаи. Попугаи бывают разные, но, тем не менее, кошка есть кошка, инстинкты есть инстинкты. Чтобы не случалось грустных случаев и ни у кого не травмировалась психика, все-таки есть и питомцы, с которыми кошку не рекомендовано содержать», - рассказала Серкова.

Также в соседстве с кошкой не рекомендуется держать хомячков и прочих мелких животных. Но, для того чтобы в животном свести охотничий инстинкт к минимуму, оно должно быть стерилизовано или кастрировано.

«Если животное кастрировано или стерилизовано, то сводятся к минимуму возможные проблемы, которые связаны с коммуникациями между питомцами. Притом тут должны быть стерилизованы или кастрированы оба животных», - добавила Серкова.

В случае, когда один из питомцев не стерилизован, все равно могут начаться территориальные войны. Кошки — территориальные животные, у них может быть нестабильный гормональный фон, из-за которого могут случаться проблемы.

Для того чтобы подружить животных, важно, чтобы у питомцев все было в порядке со здоровьем. Например, если что-то болит у кошек, то они будут показывать это своим поведением - проявляя агрессию, отказываясь от еды, проявляя беспокойство и так далее. По этой причине в приюте всегда напоминают о ежегодной диспансеризации животного.

Чтобы наладить отношения между питомцами, например, кошкой и собакой, изначально их стоит закрыть по разным комнатам. В новом доме у кошки должно появиться пространство, в котором она будет чувствовать себя комфортно и защищенно с всеми необходимыми удобствами – лотком, мисками с кормом и водой, а также домиком. В первую очередь для такого места хорошо подходит кухня или ванна.

Таким образом, животные должны постепенно привыкать друг к другу, начиная от новых запахов и заканчивая постепенным сокращением дистанции. В качестве дополнительных средств можно использовать ошейники или спреи с успокоительным эффектом.