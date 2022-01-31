РИАМО - 31 янв. При выборе кошки для устройства в семью с детьми родители должны пройти собеседование, а затем приехать в приют вместе с ребенком, чтобы пообщаться с будущим питомцем. При этом желательно провериться на наличие аллергии к кошкам, сообщила РИАМО руководитель PR-отдела приюта «Муркоша» Янна Серкова.

«Для нас первостепенно, чтобы люди понимали, что такое ответственное отношение. Конечно, мы беседуем с родителями в первую очередь. Все животные отдаются по договору после собеседования», - рассказала Серкова.

Она добавила, что сотрудники в первую очередь выясняют, готовы ли люди морально, физически и финансово к тому, что у них появится кошка в доме.

Даже если ребенок хочет завести домашнее животное, вся ответственность по уходу и адаптации ложится на родителей. Поэтому проводится собеседование в самом приюте или онлайн. Когда семья приезжает выбрать кошку, рекомендуется приезжать всей семьей, в том числе чтобы заранее исключить возможность возникновения аллергии.

В приюте также предлагают проверить у специалистов наличие аллергии на конкретного питомца, для анализов предоставляют слюну и шерсть кошки. По словам Серковой, на одного кота может проявиться аллергия, а на другого – нет.

Также можно приезжать всей семьей в приют, чтобы давать детям возможность понаблюдать и самим позаботиться о кошках. Таким образом, они на собственном опыте смогут понять всю ответственность.

В семью с ребенком можно выбрать как котенка, так и взрослую кошку, но самое главное — объяснять детям, как правильно нужно ухаживать за животным, обращаться, а главное, что можно и нельзя делать. Ключевую роль в выборе питомца будет играть личное общение в приюте.

Если все делать правильно, то удастся избежать многих проблем еще с этапа знакомства с будущим питомцем в приюте. В случае, когда у ребенка с животным возникнут проблемы в общении, можно обратиться с этим вопросом в приют, сотрудники всегда помогут советом или дадут контакты зоопсихолога.