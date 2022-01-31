РИАМО - 31 янв. Вечером в понедельник пробки на дорогах столицы могут составить 5-6 баллов из 10, ожидается, что движение будет затруднено в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце и МКАД, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным на 8 часов утра, загруженность движения в городе оценивается в 3 балла.

Вечером движение может быть осложнено из-за строительных работ, гололедицы, снегопада и мелких ДТП. Так, движение из-за строительных работ ограничено на 85 км, 90 км МКАД, в районе д. 198 на проспекте Мира, Лужнецкой и Рижской эстакадах, в районе д. 45 на Волгоградском проспекте.

Горожанам рекомендовали передвигаться по центру на метро. На такси и наземном транспорте рекомендуется передвигаться на трассах, где есть выделенные полосы. Это Ленинградское, Волоколамское, Дмитровское, Ярославское шоссе, Кутузовский, Мичуринский, Ленинский проспекты, Профсоюзная улица, Волгоградский проспект, Щелковское, Варшавское шоссе.