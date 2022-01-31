РИАМО - 31 янв. В этом году планируется открыть автомобильное движение по новому Внуковскому шоссе в Троицком и Новомосковском административных округах. В настоящее время ведутся работы на участке от станции Мичуринец до развязки с Минским шоссе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В конце 2020 года мы достроили участок от улицы Самуила Маршака в поселке Переделкино Ближнее до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково, что позволило организовать автобусный маршрут к платформе Мичуринец. Еще раньше был построен отрезок от станции Мичуринец до Боровского шоссе», — рассказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Новая автодорога проходит от транспортной связки с Минским шоссе и железной дорогой Киевского направления МЖД до Боровского шоссе в районе станции метро «Рассказовка». Общая протяженность автомобильной дороги составит 8,7 км.

Благодаря соединению пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена улучшится пассажирское сообщение ТиНАО с другими округами.

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