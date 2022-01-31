РИАМО - 31 янв. Запуск системы оплаты проезда Face Pay на Московских центральных диаметрах и в наземном транспорте планируется осуществить в 2023 году. Осенью 2021 года ее внедрили в метро, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

На Московском центральном кольце систему запустят уже в этом году.

«И следующим этапом, скорее всего, это будет уже 2023 год, система появится на МЦД, какие-то ее элементы будут в наземном городском транспорте», - сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Система оплаты проезда по биометрии посредством камер была запущена на всех станциях столичной подземки в октябре 2021 года. Для ее использования пассажиру нужно привязать к приложению «Метро Москвы» банковскую карту и транспортную «Тройку». Далее для оплаты проезда нужно посмотреть в камеру перед турникетом, и деньги спишут автоматически.

Оплата по лицу в метро и магазинах: как внедряют биометрию в Москве и чего стоит опасаться>>