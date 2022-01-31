РИАМО - 31 янв. Летом этого года у пассажиров появится возможность оплатить проезд банковской картой на всех турникетах столичной подземки. По данным за декабрь 2021 года, каждый день около 900 тыс. человек оплачивали проезд банковскими картами, сообщил заммэра Москвы, руководить городского Дептранса Максим Ликсутов.

«Еще одна задача - летом все без исключения турникеты московского метро должны начать принимать банковские карты», — сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что оплатить проезд банковскими картами в подземке можно с 2016 года. Тогда ежедневно таким образом оплачивали проезд около 1 тысячи человек. По данным за декабрь прошлого года, число таких пассажиров достигло почти 900 тыс. человек в день.

По словам Ликсутова, жители столицы быстро реагируют на все вводимые в транспорте инновации, которые им удобны, и этим отличаются от жителей Европы. Так, в Берлине банковскими картами оплачивает проезд лишь небольшая доля пассажиров.

Новое оборудование на турникетах в метро будет произведено российскими компаниями. Будет задействовано отечественное программное обеспечение.

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