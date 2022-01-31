РИАМО - 31 янв. Известный режиссер и сценарист Виктор Мережко скончался 30 января на 85-м году жизни. Его дочь Мария в качестве причины смерти назвала осложнение от коронавирусной инфекции, сообщает kp.ru.

Мария рассказал, что до заболевания мужчина чувствовал себя хорошо.

«Ничто не предвещало беды, пока папа не заболел в декабре. Он стал задыхаться. Это был, вероятно, коронавирус. Но папа отмахивался: само пройдет, обычная простуда. И занимался самолечением», - рассказала девушка.

Он добавила, что уговорить режиссера сделать КТ удалось далеко не сразу, обследование он прошел 10 января, тогда выяснилось, что одно легкое повреждено на 90%, а второе — на 95%.

«Конечно, сразу положили в реанимацию. Надо отдать должное питерским врачам (сперва отец лежал в Боткинской больнице, потом его перевели в клинику МВД): за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога», - сообщила Мария.

Врачи провели Мережко срочную операцию, но после нее состояние сценариста продолжило ухудшаться.

Дочь режиссера также рассказала, что похоронить мужчину планируется на Троекуровском кладбище рядом с женой.

По сценариям Мережко снято более 50 фильмов – «Здравствуй и прощай» (1972), «Трын-трава» (1976), «Уходя – уходи» (1978) и другие. Он написал сценарии к нескольким сериалам и мультфильмам. Зрителям также знакомы его режиссерские работы. В том числе «Сонька Золотая Ручка» (2007), «Объявлены в розыск» (2008).