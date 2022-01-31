РИАМО - 31 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился к членам сборной России, которая примет участие в зимней Олимпиаде в Пекине, и пожелал им успехов.

«Скоро Олимпиада, уезжаете в Пекин, мы за всех будем переживать, вы будете побеждать. Хочу поприветствовать наших подмосковных членов команды, их 28 – Наталья Воронина, Лиза Голубева <…>. Мы будем переживать за всех», — сказал Воробьев в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Губернатор пожелал успехов спортсменам на Олимпийских играх.

Олимпиада в Пекине пройдет 4-20 февраля. В окончательный состав российской команды вошли 212 спортсменов, из которых 109 мужчин и 103 женщины.

В число спортсменов от России вошли 28 представителей Московской области, один из них среди запасных. Так, выступать за Россию в соревнованиях по конькобежному спорту будут 16 человек (и двое запасных). В их числе есть представители Московской области - Наталья Воронина, Дарья Качанова, Елизавета Голубева, Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.