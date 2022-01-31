РИАМО - 31 янв. При снижении порога превышения скорости, при котором не предусмотрен штраф, до 10 км/час количество людей, погибающих в ДТП на дорогах столицы, получится снизить на 10%. Снижение порога, прежде всего, необходимо в городах, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

«Наша оценка - до 10% сокращение смертей на дорогах Москвы, если скоростной порог в городах снизится хотя бы до 10 километров в час», - сказал Ликсутов в интервью РИА Новости.

Ликсутов назвал возможным сохранение нынешнего порога за чертой города. Он объяснил это тем, что там происходит меньше ДТП.

Власти Москвы предложили правительству снизить нештрафуемый порог скорости на дорогах еще в конце прошлого года. Этот вопрос обсуждается уже давно, однако в Мосгордуме ранее высказывали беспокойство по поводу того, что целью этого изменения станет увеличение числа штрафов.