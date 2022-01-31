РИАМО - 31 янв. На 2-й Рыбинской улице в районе дома №21, стр. 17 (внутренняя сторона Третьего транспортного кольца), опрокинулся грузовой автомобиль, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

ДТП произошло недалеко от Рижской эстакады. Из-за транспортного средства движение в ее сторону затруднено.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают оперативные службы.

Автомобилистам рекомендуют по возможности выбирать пути объезда и учитывать происшествие при планировании маршрута.