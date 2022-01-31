РИАМО - 31 янв. В Подмосковье и столице в понедельник будет облачно, ожидается снегопад. Минимальная температура воздуха составит минус 6 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в Московском регионе будут определять атмосферные фронты из Атлантики. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 до минус 3 градусов. По области — от минус 1 до минус 6. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80%.

С медицинской точки зрения такая погода может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.