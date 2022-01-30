РИАМО - 30 янв. По факту смерти пациентки в столице после процедуры липосакции территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области организовал проверку, сообщается на сайте Росздравнадзора.

Ранее в одну из московских больниц из частной клиники пластической хирургии с улицы Рогова доставили 27-летнюю пациентку, которой провели липосакцию. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасти женщину не удалось.

Также по факту трагедии проверку организовала столичная прокуратура.