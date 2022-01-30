РИАМО - 30 янв. Вечером в воскресенье в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали 44 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, во Внукове задержали 6 рейсов, отменили 1. В Домодедове задержали 10 рейсов, 2 отменили. В Шереметьеве задержали 4 рейса, отменили 21.

По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отмен и задержек рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.