РИАМО - 31 янв. Специалисты приступили к работам по обеспечению энергоснабжением Национального космического центра (НКЦ), который располагается на западе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время ведется работа по созданию научно-технологического кластера, который является совместным проектом правительства Москвы и госкорпорации «Роскосмос», - сказал Бирюков.

Он добавил, что доминантой нового московского кластера станет комплекс зданий НКЦ. Площадью космического центра составит порядка 250 тыс. кв. м.

«Перед столичными энергетиками стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение нового важного объекта», - уточнил вице-мэр.

По его словам, что на сегодняшний день специалисты занимаются проектированием системы электроснабжения НКЦ. Общая присоединяемая мощность на данном объекте будет 22,3 МВт.

«Запланировано строительство 15 трансформаторных и распределительных пунктов 10 и 20 кВ, прокладка 12 кабельных линий общей протяженностью более 30 км, в том числе свыше 8 км с помощью технологии горизонтально-направленного бурения», - перечислил Бирюков.

Он пояснил, что технология горизонтально-направленного бурения позволяет обойтись без разрытий, а также сохранить внешнюю часть грунта и ландшафта местности при проведении работ.

Заммэра отметил, что электроснабжение НКЦ будет сделано по второй категории надежности, то есть при возникновении нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подаваться в центр по резервной.

Закончить все работы по обеспечению энергоснабжением НКЦ запланировано в третьем квартале текущего года.

Национальный космический центр создается по поручению президента РФ Владимира Путина. Он станет одним из крупнейших центров космической отрасли в мире. Главной архитектурной особенностью центра станет 47-этажная башня высотой свыше 288 м со шпилем.​