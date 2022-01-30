РИАМО - 30 янв. Легкий многоцелевой российский летательный аппарат ЛМС-901 «Байкал» впервые совершил полет. Предполагается, что этот самолет сможет заменить «кукурузник» Ан-2, сообщает Федеральное агентство новостей.

Воздушное средство разработали специалисты предприятия «Байкал-Инжиниринг». Компания подписала договор с министерством промышленности и торговли РФ о строительстве перспективного самолета для местных линий.

Аппарат взлетел в ходе тест-драйва с аэродрома Екатеринбурга. Современный «кукурузник» провел полет на высоте 500 м, всего первый полет продлился 25 минут.

Пилотировал летательный аппарат летчик-испытатель 1-го класса Валентин Лаврентьев. При тест-драйве он сделал несколько маневров, чтобы проверить устойчивость и управляемость самолета.

«Полетное задание выполнено полностью. Системы самолета работали в штатном режиме», — сказал после полета Лаврентьев.