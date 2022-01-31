РИАМО - 31 янв. Сегодня отмечается Международный день ювелира и проводится Киберпонедельник в России. А православные христиане вспоминают родителей преподобного Сергия Радонежского.

Международный день ювелира

Профессия ювелира является одной из самых древних, так как люди всегда любили себя украшать. При этом родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Здесь впервые создали резьбу по камню, появились украшения из драгоценных металлов с самоцветами.

Считается, что идея данного праздника возникла в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме. А решение об учреждении профессионального праздника приняли на фестивале молодых ювелиров в Ташкенте в 2008 году.

Киберпонедельник в России

Эта крупнейшая распродажа во всем мире привязана к дате «Черной пятницы», которая проходит перед Рождеством. Но в РФ первый киберпонедельник провели 28 января 2013 года без привязки к католическому Рождеству.

Организует распродажу Ассоциация компаний интернет-торговли. Каждый участник Киберпонедельника сам определяет категории товаров, размеры скидок и порядок участия в акции.

День рождения русской водки

В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой трудился 2 года. Эта диссертация хранится в музее ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете.

Целью работы было изучение удельных весов растворов спирт + вода, в зависимости от концентрации растворов и температуры. Ни о физиологическом, ни о биохимическом воздействии систем на организм в работе не говорится. Тем не менее именно к этому событию привязана дата установления Дня рождения водки.

День памяти родителей преподобного Сергия Радонежского

Преподобные Кирилл и Мария были боярами и жили в древнем Ростовском княжестве. У них было трое сыновей Стефан, Варфоломей и Петр. Варфоломей после пострига крестился в Сергия.

К концу жизни родители Сергия Радонежского обеднели и перебрались в Радонеж под Москвой. Вскоре они приняли монашеский постриг в Покровском Хотьковом монастыре.

В 1992 году Архиерейский собор РПЦ причислил преподобных Кирилла и Марию к лику святых.​