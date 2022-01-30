РИАМО - 30 янв. В Подмосковье и Москве из-за гололедицы продлили «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 10 часов 1 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такое же предупреждение из-за сильного снега будет действовать в Москве с 21 часа 30 января до 9 часов 31 января, в Подмосковье – до 9 часов 31 января.

Аналогичное предупреждение действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Орловской области.

31 января в Московском регионе ожидается облачная погода, гололедица, пройдет небольшой снег, местами умеренный. Юго-восточный, южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c. Температура ночью прогнозируется от минус 4 до минус 2 градусов, днем – от минус 2 до 0.

Облачная погода, снег и гололедица сохранятся и 1 февраля. Дневная и ночная температуры будут от минус 2 до 0 градусов. Скорость ветра не превысит 11 м/с.

В Московский регион североатлантический циклон «Надя» принесет снегопады. За ближайшие 2 дня может выпасть около четверти от месячной нормы осадков.