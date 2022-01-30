РИАМО - 30 янв. Актер Сергей Селин заявил, что умерший народный артист РСФСР Леонид Куравлев всегда своим появлением на экране вызывал улыбки на лицах телезрителей. При этом он запомнился разноплановой работой, сообщает Федеральное агентство новостей.

«С каждым его появлением на экране появлялись и улыбки на наших лицах. Его природный оптимизм всегда вселял надежду и веру в лучшее. При этом следует отметить, что роли Куравлева всегда были разноплановыми! Не то чтобы сыграл что-то одно и с этим образом всю жизнь ассоциировался — нет, он всегда был разным!» – заявил Селин.

По мнению актера, память о Куравлеве сохранится на долгие годы. Артист был любим миллионами людей и стал настоящей звездой советского и российского кино.

Леонида Куравлева не стало на 86-м году жизни. За свою актерскую карьеру он исполнил более 200 ролей.