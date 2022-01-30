РИАМО - 30 янв. СССР и современная Россия – это два разных государства, у которых разные условия производства и распределения благ, поэтому сравнивать их неправильно, сообщил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.

«Люди в этих государствах и жили, и думали по-разному. По этой причине любое сравнение СССР и РФ хромает. Но если все-таки сравнивать, то лучше всего подойдут субъективные показатели, вроде удовлетворенности жизнью», – отметил Зубец в эфире радио Sputnik.

По мнению экономиста, современные жители страны больше удовлетворены условиями своей жизни, чем граждане СССР. А при сравнении объективных показателей, которые характеризуют качество жизни, то, например, по объему потребления материальных благ житель РФ в 2-3 раза превосходит жителя СССР.

«Сегодня человек может приобрести квартиру в собственность, а при советской власти это было невозможно. Автомобили теперь имеет 60% домохозяйств, а при советской власти этот показатель был намного ниже. Путешествия за границу раньше были недоступны основной массе населения», – перечислил специалист.

Он также подчеркнул, что сравнивает только те блага, которые были во времена СССР и есть сейчас. При этом в современной России существуют категории товаров и услуг, по которым сопоставить жизнь в те времена и сейчас нельзя.