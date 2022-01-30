РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Четверо спортсменов из подмосковного Подольска стали призерами первенства области по дзюдо и примут участие в первенстве ЦФО, сообщил президент Подольской федерации дзюдо и самбо Дмитрий Воробьев.

В городе Куровское в воскресенье проходило первенство Московской области по дзюдо среди юношей и девушек 2008-2009 годов рождения. В соревнованиях участвовали и спортсмены Подольска.

Так, Анастасия Молчанова в весовой категории более 63 кг заняла 1 место, Артем Литвиненко в весовой категории более 73 кг – 1 место, Никита Спиридонов тоже в весовой категории более 73 кг – 2 место, а Кристина Владимирова заняла 2 место в весовой категории 32 кг.

Подольские спортсмены отобрались на первенство ЦФО, которое пройдет в Коврове.