РИАМО - 30 янв. Спасатели «Мособлпожспаса» эвакуировали мужчину, который занимался сноукайтингом на льду Иваньковского водохранилища в Дубне, когда он получил травму. О произошедшем специалистам рассказали очевидцы, сообщает пресс-служба учреждения.

Информация об инциденте поступила в единую диспетчерскую службу «Система 112» в 14:07. Очевидцы отметили, что спортсмен упал, когда занимался сноукайтингом, и не смог подняться.

Сноукайтинг – экстремальный вид спорта, в котором атлет катается на снегу или льду на лыжах и сноуборда, а для прыжков использует специальный парашют, который ловит восходящие потоки воздуха. Во время катания мужчина не смог удержаться на доске, ударился об лед и получил травму.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия на судне на воздушной подушке, а затем осмотрели пострадавшего. Мужчина 1969 года рождения пожаловался им на сильную боль в бедре.

«Работники дежурной смены зафиксировали сноукайтера на жестких носилках и на спасательном судне доставили к берегу, где уже ожидала бригада скорой медицинской помощи. С подозрением на перелом бедра мужчина был госпитализирован», – рассказал замначальника 215-й пожарно-спасательной части Александр Проценко.