РИАМО - 30 янв. Регистрация западной вакцины в России может пригодиться отечественным предпринимателям, которым часто нужно выезжать за границу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Один из российских туроператоров запустил поездки на вакцинацию в Турцию. Эта возможность рассчитана на тех, у кого есть необходимость ездить за рубеж.

«Вряд ли по туристическим надобностям, а по деловым, научным, возможно, по семейным. Эти туры никак не повлияют на нашу ситуацию с охватом прививками внутри страны», – заявил доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко.

Если позволить продавать западные вакцины на территории России, то граждане смогут приобретать их в отечественных аптеках и им не придется отправляться в другие страны для прививки.

«Надеюсь, что Минздрав может зарегистрировать западную вакцину, чтобы дать людям покупать ее в наших аптеках и вакцинироваться у нас. В конце концов, можно не возить людей в Турцию, а делать все здесь. Есть потребность, надо ее удовлетворять», – подчеркнул Онищенко.

Он напомнил, что когда первые вакцины только начали появляться, туристические компании устраивали вакцинные туры в Россию, потому что в Европе на тот момент аналогичных препаратов не было.