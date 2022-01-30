РИАМО - 30 янв. Финальный матч между теннисистами Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем завершился поражением российского спортсмена, сообщает Газета.ru.

Встреча теннисистов в финале продолжалась 5 часов 28 минут. В пяти сетах Надаль выиграл у Медведева, хотя уступал россиянину после первых двух партий.

«Тяжело говорить после матча, который шел пять с половиной часов. Поздравляю Рафу, он сделал что-то потрясающее. После я его спросил: «ты вообще устал?» Он взвинтил свой уровень после двух сетов. Рафа, ты потрясающий чемпион, поздравляю тебя и твою команду», - сказал Медведев после игры.

У российского теннисиста на счету одна победа на турнирах Большого шлема. В прошлом году Медведев выиграл US Open.