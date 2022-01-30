РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В молодежном центре «Максимум» Подольска провели квест, посвященный Дню студента, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

Квест получил название «Я студент». Организатором мероприятия стала методист Виктория Мурашова.

В ходе квеста ребята развили свои коммуникативные навыки, научились продуктивно работать в команде и находить компромиссы для достижения общей цели.

Команда победителей была награждена вкусными подарками.