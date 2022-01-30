РИАМО - 30 янв. Комитет по конкурентной политике Московской области разместил второй аукцион на выполнение работ по содержанию мостов и тоннелей на подмосковных дорогах межмуниципального и регионального значения. Начальная стоимость лота составила 593 083 150 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Заказчиком услуг по содержанию искусственных сооружений выступает «Мосавтодор». Заявки на участие в торгах принимаются до 10:00 14 февраля.

Услуги предоставляются по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансирование работ будет выполнено за счет средств бюджета Московской области.

Список требований к участникам и детали аукциона опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.



Ранее были объявлены торги на выполнение работ по содержанию искусственных сооружений на региональных и межмуниципальных автодорогах. Начальная стоимость первого лота составила 588 552 777 рублей.