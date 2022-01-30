РИАМО - 30 янв. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что среди переболевших коронавирусом людей многие сталкиваются с постковидным синдромом. Однако в то же время есть и те, кто переносил заболевание без последствий, сообщает Nation News.

По мнению специалиста, при заражении коронавирусной инфекцией возможно появление различных осложнений. То же происходит и при заболевании гриппом или бактериальными инфекциями.

«Так что не надо говорить, что именно Covid дает такое. Любая тяжелая инфекционная болезнь дает осложнения» — подчеркнул Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников добавил, что после острого респираторного заболевания организму не требуется много времени на восстановление. В случае же с перенесенной пневмонией выздоровление может затянуться. При этом здоровые и подвижные люди с крепким иммунитетом имеют более низкие риски столкнуться с постковидным синдромом.