РИАМО - 30 янв. Народного артиста РСФСР Леонида Куравлева не стало на 86 году жизни. Память актера почтил юморист Ефим Шифрин, сообщает Nation News.

В своем Instagram-аккаунте юморист опубликовал коллаж с кинотеатральными воплощениями Леонида Куравлева. На снимке представлены образы артиста из таких знаменитых фильмов как «17 мгновений весны», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию» и других.

«Светлая память, Леонид Вячеславович» — написал Шифрин.

Леонид Куравлев исполнил более 200 ролей в советском и российском кино. Многие киноленты с его участием стали культовыми, а фразы его героев – «крылатыми».

Куравлев скончался на 86-м году жизни. Он долго болел перед смертью.