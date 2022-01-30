РИАМО - 30 янв. Прокуратура Москвы организовала проверку после смерти пациентки частной медклиники, женщине провели пластическую операцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Вечером 29 января в одну из городских больниц из частного центра пластической хирургии с улицы Рогова была доставлена 27-летняя женщина. Пациентке в частной клинике проводили пластическую операцию. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Она скончалась.

В ходе прокурорской проверки специалисты установят обстоятельства и причины трагедии, дадут оценку исполнению требований федерального законодательства РФ, а еще оценят безопасность оказываемых к клинике услуг.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.